В области Жетысу произошло серьезное ДТП: пострадали 11 человек
В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные мероприятия.
Сегодня 2026, 22:12
Сегодня 2026, 22:12Сегодня 2026, 22:12
156Фото: Pixabay.com
В области Жетысу на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, недалеко от Талдыкоргана, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 11 человек, передает BAQ.KZ.
По информации полиции, авария произошла при развороте: водитель автомобиля Foton, двигаясь со второй полосы, допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
В результате столкновения различные травмы получили 11 человек. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии.
Правоохранительные органы в очередной раз напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть максимально внимательными за рулем.
