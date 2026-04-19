В области Жетысу произошло серьезное ДТП: пострадали 11 человек

В области Жетысу на трассе Алматы – Усть-Каменогорск, недалеко от Талдыкоргана, произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 11 человек, передает BAQ.KZ.

По информации полиции, авария произошла при развороте: водитель автомобиля Foton, двигаясь со второй полосы, допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате столкновения различные травмы получили 11 человек. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проводят следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств аварии.

Правоохранительные органы в очередной раз напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и быть максимально внимательными за рулем.