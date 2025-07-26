  • 26 Июля, 19:31

В области Жетысу тушат сухостой с помощью вертолета

Спасатели МЧС Казахстана задействовали вертолет для тушения пожара.

Сегодня, 17:52
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 17:52
Сегодня, 17:52
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Фото: Pixabay.com

В урочище Кокмойын Алакольского района произошло возгорание сухой травы на горной местности, передает BAQ.KZ.

К тушению привлечены 90 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС и лесного хозяйства.

"Для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, оснащённый водосливным устройством. Тушение осложняется труднодоступной горной местностью", - отметили в МЧС.

Пожарные продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания.

 

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