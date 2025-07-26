В области Жетысу тушат сухостой с помощью вертолета
Спасатели МЧС Казахстана задействовали вертолет для тушения пожара.
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
176Фото: Pixabay.com
В урочище Кокмойын Алакольского района произошло возгорание сухой травы на горной местности, передает BAQ.KZ.
К тушению привлечены 90 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС и лесного хозяйства.
"Для тушения с воздуха задействован вертолет МИ-8 АО "Казавиаспас" МЧС РК, оснащённый водосливным устройством. Тушение осложняется труднодоступной горной местностью", - отметили в МЧС.
Пожарные продолжают работы по локализации и ликвидации возгорания.