В Жетысу и Алматинской области зафиксировано землетрясение
Сегодня, 14:02
Как сообщили в МЧС РК, землетрясение зарегистрировано 5 февраля 2026 г. в 13 час 42 мин по времени Астаны. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 284 км на северо-восток от г. Алматы, передает BAQ.KZ.
Землетрясение зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК в области Жетысу и Алматинской области.
Расчетная интенсивность составила 2-3 балла в зависимости от района области.
– Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, – сообщили в ведомстве.
