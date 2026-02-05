В Жетысу и Алматинской области зафиксировано землетрясение

Сегодня, 14:02
АВТОР
Сегодня, 14:02
Сегодня, 14:02
150
Фото: freepik.com

Как сообщили в МЧС РК, землетрясение зарегистрировано 5 февраля 2026 г. в 13 час 42 мин по времени Астаны. Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 284 км на северо-восток от г. Алматы, передает BAQ.KZ.

Землетрясение зафиксировано сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК в области Жетысу и Алматинской области.

Расчетная интенсивность составила 2-3 балла в зависимости от района области. 

– Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, – сообщили в ведомстве.

 

