В области Жетысу завершили реконструкцию вокзала Талдыкоргана

В Талдыкоргане завершилась реконструкция железнодорожного вокзала, проведенная в рамках программы модернизации вокзальной инфраструктуры АО «НК «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства Казахстана, фонда «Самрук-Қазына» и акимата области Жетысу.

Проект направлен на повышение качества обслуживания пассажиров, развитие транспортной доступности региона и укрепление туристического потенциала области.

Железнодорожный вокзал, построенный в 1947 году, был полностью обновлен в соответствии с современными требованиями безопасности, комфорта и энергоэффективности. В связи с ростом пассажиропотока площадь здания увеличили с 288,1 до 328,12 квадратного метра.

В ходе реконструкции также модернизировали пассажирскую инфраструктуру. Длина платформы выросла со 110,6 до 198 метров, что позволит сделать посадку и высадку пассажиров более удобной и безопасной.

Кроме того, обновлен архитектурный облик здания, заменены инженерные коммуникации и созданы современные зоны ожидания для пассажиров. При проведении работ использовались строительные материалы отечественного производства.

Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды. На объекте оборудованы пандусы, адаптированные санитарные комнаты, удобные маршруты передвижения и тактильные элементы навигации для людей с инвалидностью, пожилых граждан и родителей с детьми.

В КТЖ отметили, что вокзал является одним из ключевых транспортных узлов области Жетысу и теперь полностью соответствует современным стандартам качества обслуживания пассажиров.

Дополнительным фактором роста транспортной доступности региона стал запуск в апреле текущего года пассажирского маршрута Астана – Талдыкорган – Астана.

По итогам реконструкции объект полностью готов к эксплуатации и уже может принимать пассажиров в обновленном формате.