В ОДКБ готовят новые решения по безопасности

10 июня в Казани пройдет очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Казахстанскую делегацию на встрече возглавит министр иностранных дел Ермек Кошербаев.

О предстоящем заседании сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Жетыбаев.

"В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по международной и региональной безопасности, а также о современных вызовах и угрозах в зоне ответственности ОДКБ", – заявил Жетыбаев.

По его словам, министры обсудят актуальные вопросы международной повестки, региональной безопасности и дальнейшего взаимодействия государств-членов организации. По итогам заседания планируется принять ряд политических заявлений и документов, включая проект Антитеррористической стратегии ОДКБ до 2030 года.

В мае в ОДКБ обсуждали развитие ПВО и авиации

Подготовка отдельных решений в сфере коллективной безопасности уже ведется на уровне профильных ведомств.

Так, 20 мая на базе Объединенного штаба ОДКБ состоялись консультации представителей оборонных ведомств Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Встреча прошла в формате видеоконференции.

Как сообщается на официальном сайте ОДКБ, участники обсудили вопросы совершенствования противовоздушной обороны для прикрытия Коллективных сил организации во время совместных операций, а также развитие Коллективных авиационных сил ОДКБ.

По итогам консультаций были согласованы проекты документов для дальнейшего рассмотрения в рамках органов организации.

Окончательные решения могут принять в ноябре

Следующая сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой участвуют главы государств, запланирована на 11 ноября 2026 года в Российской Федерации.

Российские СМИ со ссылкой на министра обороны России Андрея Белоусова сообщают, что на ноябрьский саммит планируется вынести документы, касающиеся совершенствования системы противовоздушной обороны, развития Коллективных авиационных сил и подготовки военных кадров.

Таким образом, обсуждение вопросов безопасности, начатое на уровне экспертов и министров, может получить продолжение уже на встрече лидеров государств-членов ОДКБ осенью этого года.