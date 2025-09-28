Сотрудники Товузского таможенного управления предотвратили крупную попытку незаконного ввоза лекарственных препаратов через границу, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Как отмечают в Государственном таможенном комитете, инцидент произошёл на таможенном посту "Красный мост". При досмотре грузового автомобиля, следовавшего из Турции с продуктами питания, специалисты при помощи стационарной рентгеновской установки зафиксировали подозрительные очертания в грузовом отсеке.

В ходе детального осмотра таможенники обнаружили 33 коробки с недекларированными лекарственными средствами различных наименований, общим количеством 44 120 единиц.

По факту контрабанды начато расследование, все обстоятельства дела устанавливаются.