В одном из кафе Кокшетау произошло возгорание
Предварительная причина - несвоевременная очистка жировых отложений в вытяжной системе.
Вчера 2026, 23:11
164Фото: Pixabay.com
В Кокшетау спасателям МЧС Акмолинской области поступило сообщение о возгорании в одном из кафе областного центра, передает BAQ.KZ.
На место были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытии установлено, что произошло возгорание вытяжной системы вдоль фасада 9-этажного многоквартирного жилого дома.
Возгорание ликвидировано на площади 20 кв.м. Пострадавших нет.
