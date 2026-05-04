В одном из кафе Кокшетау произошло возгорание

Предварительная причина - несвоевременная очистка жировых отложений в вытяжной системе.

Вчера 2026, 23:11
Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

В Кокшетау спасателям МЧС Акмолинской области поступило сообщение о возгорании в одном из кафе областного центра, передает BAQ.KZ.

На место были направлены силы и средства по повышенному рангу вызова. По прибытии установлено, что произошло возгорание вытяжной системы вдоль фасада 9-этажного многоквартирного жилого дома.

Возгорание ликвидировано на площади 20 кв.м. Пострадавших нет.

