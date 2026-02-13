В одном из районов Алматы из-за отсутствия водоснабжения введён режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба, передает BAQ.KZ.

Режим ЧС объявлен в Бостандыкском районе в связи с длительным отсутствием воды в микрорайонах «Кокшокы», жилом комплексе «Алма» и прилегающих домах. Решение принято в установленном законом порядке с учётом многочисленных обращений жителей и высокой социальной значимости обеспечения населения питьевой водой.

Как следует из проекта НПА, псле введения режима ЧС планируется провести модернизацию и реконструкцию инженерных сетей, а также реализовать комплекс мер по снижению рисков на отдельных участках, в том числе в предгорной зоне. Кроме того, предусмотрены мероприятия по предотвращению подтоплений на потенциально уязвимых территориях.