126 овец погибли после водопоя: ветеринары выясняют причину

В Бейнеуском районе Мангистауской области массово погибли овцы. Сначала о случившемся сообщили сами местные жители, которые нашли павших животных. Позже на место прибыли ветеринары, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал «Маңғыстау».

По данным телеканала, отара из 210 овец пила воду в одном месте. В итоге 126 животных погибли, еще 84 остались живы.

На первых кадрах, снятых местными жителями, видны погибшие животные. Тогда причина произошедшего еще была неизвестна.

Фермеры предположили, что овцы могли отравиться после водопоя.

Позже ситуацию прокомментировали ветеринарные специалисты. Они осмотрели 126 погибших овец и 84 оставшихся животных.

По словам ветеринара, до произошедшего у овец не наблюдалось признаков заболевания. У оставшегося поголовья признаков инфекционной болезни при осмотре тоже не выявили.

У павших животных отобрали патологический материал. Специалисты взяли и пробы воды с места, где пила отара. Образцы направили в лабораторию.

Ветеринары вместе с пастухом осмотрели место водопоя и установили, что там находилась вода, скопившаяся после дождей.

Теперь специалисты ждут результаты исследований. После этого станет известно, что стало причиной массовой гибели овец.

Погибших животных утилизируют по ветеринарным требованиям, место после этого обработают.

Версия об отравлении водой пока остается предварительной и лабораторно не подтверждена.