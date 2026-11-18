В Восточно-Казахстанской области за десять месяцев 2026 года зарегистрировали 117 уголовных правонарушений в семейно-бытовой сфере против 146 за аналогичный период прошлого года. Снижение составило 19,9%.

В полиции связывают такую динамику с профилактической работой, взаимодействием с кризисными центрами и психологами, а также ранним выявлением семей, находящихся в трудной ситуации. За десять месяцев к административной ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере привлекли 3 922 человека.

Участковые инспекторы вынесли 2 917 защитных предписаний, ещё в 722 случаях суды установили особые требования к поведению правонарушителей. В регионе также проводят кампании «Безопасный дом», «Казахстан без насилия», «Спросите нас, мы рядом» и «Стоп-сталкинг». В полиции напоминают, что пострадавшие от домашнего насилия могут обратиться за помощью по номерам 102, 111 и 150.