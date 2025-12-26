В Астане в одном из ресторанов на улице Динмухамеда Конаева произошло возгорание наружной обшивки здания и утеплителя вытяжной системы, передает BAQ.KZ.

Как сообщает МЧС, пострадавших нет.

На место происшествия выезжали спасатели, которые работали по повышенному рангу, обеспечив оперативное тушение огня и предотвращение распространения возгорания.

Причины инцидента уточняются.