В одном из сел Мангистау более 10 дней были перебои с водой: акимат назвал причину
В ближайшие два-три дня подачу воды планируют полностью восстановить.
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Жители села Кызылозен Тупкараганского района Мангистауской области пожаловались на перебои с централизованным водоснабжением. Кроме того, местных жителей беспокоит состояние дороги, ведущей от трассы в сторону Форт-Шевченко.
По словам сельчан, проблемы с водой продолжались более 10 дней. В районном акимате объяснили, что причиной стала авария на водопроводе, по которому вода поступает из Форт-Шевченко в Кызылозен.
Сейчас ремонтные работы на водопроводе завершены. Ведется заполнение резервуара и самой системы водоснабжения.
В акимате сообщили, что в ближайшие два-три дня подачу воды планируют полностью восстановить и перевести на обычный график.
Отдельно жители подняли вопрос ремонта автомобильной дороги от трассы в сторону Форт-Шевченко, проходящей через Кызылозен.
Как сообщили в районной администрации, конкурс на проведение ремонта уже объявлен. Заказчиком выступает Тупкараганский районный отдел ЖКХ. При этом вопрос финансирования пока окончательно не решен.
Дополнительные средства планируют запросить на ближайшей сессии. После определения победителя конкурса подрядчик сможет приступить к ремонтным работам.
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