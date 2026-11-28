В селе Сынгырлау Мангистауской области впервые за 40 лет уложили асфальт на дорогах. Населённый пункт расположен у границы с Узбекистаном, и его жители развивают придорожный сервис для путешественников, следующих в соседнюю страну и по трассе «Бейнеу – Бозой – Сексеуил».

Сынгырлау находится в 25 километрах от районного центра и в 490 километрах от Актау. До соседнего государства отсюда можно добраться на автомобиле за 1–1,5 часа. В селе, где насчитывается около 100 дворов, полностью заасфальтировали улицы. Сейчас устанавливают дорожные знаки. При ремонте использовали местные строительные материалы.

Улучшение транспортного сообщения дало дополнительный импульс развитию предпринимательства. Летом этого года здесь открылось место отдыха, где пассажиры могут остановиться во время поездки в Узбекистан или по территории области. Предприниматель реализовал проект благодаря льготному кредиту и обеспечил работой более десяти человек.

В туристический сезон ежедневно на объекте останавливаются свыше 100 пассажиров. В связи с ростом спроса предприниматель планирует в следующем году открыть автомойку, станцию технического обслуживания и автозаправочную станцию.