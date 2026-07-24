В одном из сёл Мангистауской области демонтировали более 20 незаконных построек

В селе Курык Каракиянского района Мангистауской области продолжается демонтаж незаконно возведенных сооружений. Работы проводятся в рамках экологической акции «Таза Қазақстан».

Как сообщили в акимате Каракиянского района, в мае текущего года специально созданная рабочая группа провела разъяснительную работу и вручила предупреждения 21 владельцу незаконных построек.

После завершения всех предусмотренных законодательством процедур сооружения демонтировали с использованием специальной техники. Освободившиеся земельные участки полностью очистили от строительных конструкций и мусора.

В акимате отметили, что демонтаж проводится в соответствии с требованиями действующего законодательства. Мероприятия направлены на наведение порядка и благоустройство территории села.