В одном из ТЦ Алматы открылся пункт книговыдачи

В Алматы появился необычный для города библиотечный формат. В торговом центре Adem в Жетысуском районе открылся первый пункт книговыдачи городских библиотек. Здесь собрали более 2 тысяч книг, которые теперь можно взять по дороге за покупками или во время рабочего перерыва, передает BAQ.KZ.

Новый пункт задуман как привычная библиотека, только ближе к повседневным маршрутам горожан. Он работает со вторника по воскресенье с 09:00 до 18:00 и рассчитан на посетителей торгового центра, предпринимателей и сотрудников, которые проводят здесь большую часть дня.

На открытии казахстанские писатели и поэты передали в фонд свои книги. Сейчас в нем уже более 2 тысяч изданий, и коллекцию планируют пополнять.

Одна из предпринимательниц торгового центра рассказала, что раньше специально выбраться в библиотеку получалось не всегда. Теперь за книгой можно зайти, не уходя далеко от рабочего места.

Для Алматы такой формат стал первым, но, судя по планам города, не последним. Пункты книговыдачи хотят открыть и в торговых центрах других районов.

Сейчас в Алматы работают 39 библиотек. Из них 30 входят в городскую библиотечную сеть, семь принимают читателей круглосуточно. Еще 32 автономные библиотеки самообслуживания размещены в местах большого скопления людей.

Теперь к этой сети добавился еще один формат, библиотека, встроенная прямо в пространство торгового центра.