В Yessenov University в Актау внедряют цифровую платформу Student Profile 360°, которая помогает оценивать личностное развитие и психологическое состояние студентов по 12 направлениям. Платформа включает два модуля: профиль развития студента и оценку его психологического благополучия.

По итогам формируется индивидуальный профиль с рекомендациями. Система также позволяет выявлять студентов, которым может потребоваться психологическая поддержка, и составлять обобщённую картину психологического состояния студенческого сообщества. Участие в оценке добровольное, а полученные данные конфиденциальны.

Сейчас платформу внедряют для студентов всех курсов. Разработкой занимались преподаватели и магистранты направления общей педагогики, сотрудники службы психологической поддержки и IT-специалисты университета.