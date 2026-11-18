В одном из вузов Казахстана начали оценивать психологическое состояние студентов
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В Yessenov University в Актау внедряют цифровую платформу Student Profile 360°, которая помогает оценивать личностное развитие и психологическое состояние студентов по 12 направлениям. Платформа включает два модуля: профиль развития студента и оценку его психологического благополучия.
По итогам формируется индивидуальный профиль с рекомендациями. Система также позволяет выявлять студентов, которым может потребоваться психологическая поддержка, и составлять обобщённую картину психологического состояния студенческого сообщества. Участие в оценке добровольное, а полученные данные конфиденциальны.
Сейчас платформу внедряют для студентов всех курсов. Разработкой занимались преподаватели и магистранты направления общей педагогики, сотрудники службы психологической поддержки и IT-специалисты университета.
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