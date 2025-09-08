Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин прокомментировал инициативу по переходу к однопалатному парламенту, отметив, что в таком случае необходимо расширить состав депутатов для обеспечения качества законодательной работы, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

"Наверное, действительно это нужно, но надо расширить количество депутатов, потому что нагрузка большая. В моем кабинете всего 11 человек, законов много, иногда один депутат ведет три закона. Чтобы закон был качественным, нужны либо время, либо больше людей", – сказал Жанбыршин.

По его мнению, оптимальным числом депутатов в однопалатном парламенте станет около 200 человек вместо нынешних 150 (98 в Мажилисе и 50 в Сенате). При этом необходимо также увеличить количество комитетов, исходя из запросов общества.

"Сегодня президент говорил много о цифровизации и искусственном интеллекте. Но у нас нет соответствующего комитета. То же самое касается инвестиций. Нужно пересмотреть структуру однопалатного парламента", – отметил депутат.

Жанбыршин подчеркнул, что нагрузка ложится не только на депутатов, но и на их помощников. По его словам, в Казахстане у парламентария всего один помощник, тогда как, например, в Южной Корее каждый депутат располагает целым офисом с несколькими советниками и помощниками.

"У нас помощник не успевает даже по организационным моментам: приемы граждан, переписка, корреспонденции. Времени на анализ законопроектов вместе с депутатом практически нет. Иногда приходится самим садиться и использовать ChatGPT", – сказал мажилисмен.

Он также предложил увеличить количество вице-спикеров, чтобы каждый мог курировать отдельные комитеты.

В заключение депутат отметил, что вопрос размещения парламента не является первоочередным.