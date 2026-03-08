В рамках реализации Национального проекта модернизации сельского здравоохранения в организации официально открыта современное рентген интервенционное отделение (катетеризационная лаборатория) оснащенное ангиографической установкой последнего поколения, передает BAQ.KZ.

Как отметила директор Енбекшиказахской многопрофильной центральной районной больницы Жамиля Абеуова, это событие знаменует переход сельской медицины на принципиально новый уровень.

"Высокие технологии становятся доступными каждому жителю района непосредственно по месту жительства", - добавила она.

Первые результаты работы отделения уже подтвердили жизненную важность проекта: врачи успешно провели коронарографические исследования первым пациентам. В одном случае диагностика выявила критическое состояние сосудов, что потребовало незамедлительного вмешательства. Впервые в истории районной больницы сложнейшая операция — стентирование коронарных артерий — была выполнена на базе организации, без необходимости экстренной транспортировки пациента в областный центр или в Алматы.

Внедрение стандарта оказания помощи в формате «золотого часа» диагностики ишемической болезни сердца позволяет медикам в кратчайшие сроки определять тактику лечения и проводить малоинвазивные вмешательства, сохраняя здоровье и жизни людей.

Теперь высокотехнологичная эндоваскулярная помощь, ранее доступная только в крупных мегаполисах, стала реальностью для сельского населения. Это не только кратно повышает доступность медицины, радикально меняет маршрутизацию пациентов, сокращая время от постановки диагноза до операционного стола, при плановой помощи в разы снижают карманные расходы населения.

Реализация этого амбициозного проекта стала возможной благодаря системной поддержке МЗ РК и акимата Алматинской области.

Модернизация инфраструктуры и запуск ангиографической службы превращают Енбекшиказахскую МЦРБ в мощный региональный хаб специализированной кардиологической помощи, открывая новую главу в развитии качественного и оперативного здравоохранения для тысяч жителей района.