В одной из мечетей в Исламабаде прогремел взрыв: более 30 погибших
В одной из мечетей в Исламабаде, столице Пакистана, во время пятничной молитвы прогремел взрыв: по меньшей мере 31 человек погиб и более 169 получили ранения, передает BAQ.KZ.
Как пишет газета Dawn, взрыв прогремел в районе Shehzad Town в мечети İmam Bargah, которая, по имеющимся данным, принадлежит шиитской общине. Инцидент произошел в момент совершения пятничного намаза.
Сообщается, что множество пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в клинической больнице Исламабада, Пакистанском институте медицинских наук (PIMS), а также больнице CDA.
Сотрудники экстренных служб и полиции продолжают поисково-спасательные работы и проводят осмотр территории вокруг мечети.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари также выступил с заявлением по поводу взрыва на своей странице в социальной сети американской компании X.
Зардари выразил соболезнования семьям погибших и назвал нападение на мирных граждан "преступлением против человечности".
