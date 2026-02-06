В одной из мечетей в Исламабаде, столице Пакистана, во время пятничной молитвы прогремел взрыв: по меньшей мере 31 человек погиб и более 169 получили ранения, передает BAQ.KZ.

Как пишет газета Dawn, взрыв прогремел в районе Shehzad Town в мечети İmam Bargah, которая, по имеющимся данным, принадлежит шиитской общине. Инцидент произошел в момент совершения пятничного намаза.

Сообщается, что множество пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Власти объявили режим чрезвычайной ситуации в клинической больнице Исламабада, Пакистанском институте медицинских наук (PIMS), а также больнице CDA.

Сотрудники экстренных служб и полиции продолжают поисково-спасательные работы и проводят осмотр территории вокруг мечети.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари также выступил с заявлением по поводу взрыва на своей странице в социальной сети американской компании X.

Зардари выразил соболезнования семьям погибших и назвал нападение на мирных граждан "преступлением против человечности".