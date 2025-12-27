В офисе шерифа в штате Айдахо произошла стрельба
Вооружённый мужчина открыл огонь, ранил двух человек.
В США произошёл инцидент со стрельбой в офисе шерифа округа Шошоне в городе Уоллес, штат Айдахо. По предварительным данным, пострадали как минимум два человека, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на американские СМИ.
Сообщается, что после поступления сигнала о нападении к месту происшествия были оперативно стянуты дополнительные силы полиции, включая сотрудников правоохранительных органов из соседних округов Минерал (штат Монтана) и Кутеней.
По информации полиции, вооружённый мужчина открыл огонь, ранил двух человек и взял в заложники ещё нескольких. Впоследствии шериф округа Кутеней Боб Норрис подтвердил местному телеканалу, что подозреваемый был нейтрализован.
В настоящее время на месте инцидента продолжают работу правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего, мотивы нападавшего, а также состояние пострадавших уточняются.
