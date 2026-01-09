  • 9 Января, 07:06

В "Окжетпесе" представили нового главного тренера

Фото: ФК "Окжетпес"

ФК "Окжетпес" назначил главным тренером Рината Алюетова, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу клуба. 

Нового наставника футбольной общественности представил аким Кокшетау, президент областной федерации футбола Ануар Кумпекеев. Во время встречи были обозначены цели и задачи команды на предстоящий сезон, а также подчеркнута важность единства клуба, руководства и болельщиков.

"Ринат Алюетов — опытный специалист с богатым стажем работы в казахстанском футболе. В разные годы он трудился в клубах Премьер-лиги: "Жетысу", "Женис", "Туран" и "Каспий". В 2023 году он был ассистентом главного тренера "Елимая" в чемпионском сезоне Первой лиги, внеся значительный вклад в успех команды. Особое внимание в своей работе Ринат Муратович уделяет развитию молодых футболистов. Он работал в футбольном центре "Алтай" (Усть-Каменогорск), молодежной команде "Жетысу" и юношеской сборной Казахстана U-16", — говорится в сообщении клуба.

 

 
 

