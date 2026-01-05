Генеральный секретарь Организация Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации в Венесуэле, кульминацией которой стали военные действия Соединенные Штаты, передает BAQ.KZ со ссылкой на UN News.

Об этом заявил пресс-секретарь главы ООН.

По сообщениям СМИ, в субботу США нанесли удары по объектам на территории Венесуэлы. В столице страны Каракасе прогремело несколько взрывов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга были захвачены американскими войсками и, как сообщается, предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинениям, связанным с "наркотерроризмом".

Выступая от имени Генерального секретаря ООН, его пресс-секретарь заявил: "Независимо от ситуации в Венесуэле, эти события создают опасный прецедент. Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность полного соблюдения всеми сторонами международного права, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не были соблюдены". Гутерриш также призвал все стороны к диалогу.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, в свою очередь, подчеркнул необходимость защиты мирного населения.

"Защита населения Венесуэлы имеет первостепенное значение и должна определять любые дальнейшие действия", — заявил он.

Комментируя произошедшее, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок напомнила о ключевых принципах международного права. По ее словам, вторая статья Устава ООН гласит, что все государства-члены должны воздерживаться от "угрозы силой или ее применения" против территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства.

"Мирный, безопасный и справедливый мир для всех возможен только в том случае, если верховенство права возобладает над принципом “кто сильнее, тот и прав”", — подчеркнула она.

Серьезную обеспокоенность ситуацией выразили и эксперты Независимая международная миссия по установлению фактов по Венесуэле. По их мнению, после атак США и задержания Николаса Мадуро необходимо обеспечить ответственность за серьезные нарушения прав человека и преступления против человечности, совершенные его правительством.

"В свете военного вмешательства США и задержания Николаса Мадуро по обвинению, как утверждает американская администрация, в “наркотерроризме против Соединенных Штатов и их граждан”, миссия подчеркивает необходимость не оставлять без внимания серьезные нарушения прав человека и преступления против человечности, которые были совершены против населения Венесуэлы", — заявила председатель миссии Марта Валиньяс.

Эксперты напомнили, что, по данным миссии, речь идет о внесудебных казнях, произвольных задержаниях, похищениях, пытках, других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения, а также сексуальном и гендерном насилии. Член миссии Алекс Нев подчеркнул: "Многолетняя история серьезных нарушений прав человека со стороны правительства Мадуро не оправдывает военное вмешательство США, нарушающее международное право". Он добавил, что "незаконность нападения США никоим образом не уменьшает явную ответственность венесуэльских должностных лиц, включая г-на Мадуро, за годы репрессий и насилия".

Эксперты миссии предупредили о риске дальнейших серьезных нарушений прав человека в Венесуэле в ближайшие дни и недели на фоне обострения ситуации, в том числе с учетом заявлений властей США о намерении "управлять" страной в обозримом будущем и решения венесуэльских властей объявить чрезвычайное положение. В этой связи миссия призвала власти обеих стран, а также международное сообщество обеспечить полное соблюдение норм международного права.