В ООН назвали главные принципы безопасного развития ИИ

Этика, человеческое достоинство и универсальные ценности должны быть заложены в системы искусственного интеллекта изначально, а не добавляться впоследствии. Об этом заявила директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, на заседании обсуждаются два важных документа – о роли религиозных лидеров в борьбе с изменением климата и об этических принципах использования искусственного интеллекта.

Саад отметила, что ООН приветствует эту работу, поскольку вопросы изменения климата и развития ИИ входят в число тем, которыми организация активно занимается.

Особое внимание она уделила рискам, связанным со стремительным развитием искусственного интеллекта. По словам Нихал Саад, люди уже ежедневно используют ИИ, в том числе через смартфоны, однако не должны автоматически доверять всему, что генерируют такие системы.

"Искусственный интеллект развивается очень быстро, и мы даже не можем соперничать со скоростью его развития. Каждый из нас должен проверять источники и понимать, откуда поступает информация, которую мы читаем. В системах искусственного интеллекта необходимы защитные механизмы и ограничения. Самое главное – чтобы мораль, человеческое достоинство, этика и наши универсальные ценности были встроены в любую систему ИИ как приоритет, а не как запоздалая мера", – заявила Нихал Саад.

Она подчеркнула, что развитие искусственного интеллекта продолжится, поэтому вопрос заключается не в попытке остановить технологии, а в установлении понятных этических рамок их применения.

Говоря об изменении климата, представитель ООН отметила, что эту проблему часто рассматривают преимущественно с технической точки зрения, забывая о моральной ответственности человека перед природой и будущими поколениями.

По ее мнению, религиозные лидеры способны влиять на общество и повышать осведомленность людей о необходимости защиты окружающей среды.

Саад также подчеркнула, что ни одна страна, правительство или международная организация не сможет самостоятельно справиться с такими глобальными вызовами.

"Это коллективная работа. Глобальные проблемы не могут быть решены одним человеком, одной организацией или одной страной", – сказала она.

Директор Альянса цивилизаций ООН также отметила усилия Казахстана по вынесению вопросов климата и этики искусственного интеллекта на площадку межрелигиозного диалога. Обсуждение этих направлений продолжается в рамках подготовки к следующему Съезду лидеров мировых и традиционных религий.