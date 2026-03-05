В Оренбурге суд приговорил 29-летнего местного жителя к 11 месяцам принудительных работ за то, что он обокрал арендованную на сутки квартиру и сдал ее другому человеку, передает BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

Инцидент произошел в декабре 2025 года. Мужчина снял квартиру на улице Салмышской и вынес из нее телевизор, приставку, подушки и плед. В тот же день он разместил в сети объявление о долгосрочной аренде этого же жилья.

На объявление откликнулся новый арендатор, который после осмотра передал мошеннику 20 тысяч рублей за аренду и залог и заселился. На следующий день хозяйка квартиры обнаружила в жилье постороннего человека и пропажу вещей. Оба потерпевших обратились в полицию. Суд назначил мужчине наказание в виде 11 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.