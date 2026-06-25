В Ормузском проливе началась эвакуация судов

За последние 12 часов через Ормузский пролив прошли как минимум два сухогруза и одно грузовое судно.

Сегодня 2026, 01:18
АВТОР
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Reuters Сегодня 2026, 01:18
Сегодня 2026, 01:18
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Фото: Reuters

В Ормузском проливе в рамках программы Международной морской организации (IMO) началась эвакуация судов, оказавшихся в ловушке из-за конфликта между США, Израилем и Ираном.

Как передает Reuters, об этом сообщил представитель организации.

По данным IMO, инициатива, на реализацию которой ушло несколько месяцев, позволит сотням судов с примерно 11 000 моряков на борту, застрявшим в Персидском заливе, пройти через Ормузский пролив.

"Суда уже начали проходить по этому маршруту", - заявил в среду представитель организации.

По данным системы отслеживания судов LSEG, за последние 12 часов через Ормузский пролив прошли как минимум два сухогруза и одно грузовое судно.

Отмечается, что после того, как США и Иран достигли соглашения о прекращении огня, суда могут использовать два временных маршрута для выхода из порта: северный маршрут через иранские воды и южный маршрут через воды, контролируемые Оманом и США.

"Движение судов может быть приостановлено в любой момент в целях обеспечения безопасности, охраны правопорядка или предотвращения конфликтных ситуаций с военно-морскими силами", - следует из сообщения.

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