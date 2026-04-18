В Ормузском проливе произошёл инцидент с участием индийских танкеров

Два индийских танкера подверглись давлению со стороны военно-морских сил Корпус стражей исламской революции в районе Ормузский пролив и были вынуждены изменить курс, передает BAQ.KZ.

По информации иранского агентства Tasnim, один из танкеров оказался под воздействием после игнорирования предупреждений со стороны иранских военных. Сообщается, что в ходе инцидента могла применяться стрельба. Речь идёт, в частности, о крупном супертанкере (VLCC), перевозившем около 2 миллионов баррелей иракской нефти.

Ранее агентство Reuters сообщало, что два торговых судна заявили об атаках во время прохождения через пролив. При этом детали произошедшего, а также возможные последствия инцидента на данный момент остаются неясными.

Обстоятельства случившегося уточняются.

