В Ормузском проливе произошёл инцидент с участием индийских танкеров
Два торговых судна заявили об атаках во время прохождения через пролив.
Сегодня 2026, 19:42
Фото: Pixabay.com
Два индийских танкера подверглись давлению со стороны военно-морских сил Корпус стражей исламской революции в районе Ормузский пролив и были вынуждены изменить курс, передает BAQ.KZ.
По информации иранского агентства Tasnim, один из танкеров оказался под воздействием после игнорирования предупреждений со стороны иранских военных. Сообщается, что в ходе инцидента могла применяться стрельба. Речь идёт, в частности, о крупном супертанкере (VLCC), перевозившем около 2 миллионов баррелей иракской нефти.
Ранее агентство Reuters сообщало, что два торговых судна заявили об атаках во время прохождения через пролив. При этом детали произошедшего, а также возможные последствия инцидента на данный момент остаются неясными.
Обстоятельства случившегося уточняются.
