В общественном восприятии вопросы управления жилыми комплексами часто сводятся к критике объединений собственников (ОСИ). Жильцы требуют прозрачности, финансовой отчётности и качественного обслуживания. Однако на практике главная проблема, с которой сталкиваются собственники квартир, связана не с ОСИ, а с застройщиками, передаёт BAQ.kz. Именно они, по словам председателя ОСИ ЖК "Бухар Жырау" города Астаны Акмарал Ахмедовой, уходят от ответственности за строительные дефекты и оставляют людей один на один с последствиями.

Повседневные жалобы и работа ОСИ

Ежедневно в ОСИ поступают десятки заявок - от неисправной сантехники до проблем с электрикой или дверными замками. Для этого внедрена цифровая система: заявки фиксируются через мобильное приложение, что исключает человеческий фактор. Сантехник, электрик или плотник обязаны выполнить работу, а если результат не удовлетворяет жильца, заявка открывается заново.

По словам Ахмедовой, это позволяет сделать процесс прозрачным и контролируемым.

"Все заявки мы принимаем через приложение. Там невозможно что-то потерять или забыть, каждая проблема фиксируется и доводится до конца", — поясняет она.

Тем не менее часть жалоб связана с тем, что жители путают обязанности ОСИ и коммунальных служб. Нередко председателю предъявляют претензии за перебои с водой или теплом, хотя ответственность за это лежит на профильных организациях. В таких случаях ОСИ лишь помогает жильцам разобраться, куда именно обращаться.

Проблема счётчиков и переплаты

Отдельной головной болью для жильцов стали радиомодульные счётчики воды. По правилам они должны автоматически передавать показания ежемесячно, но на практике данные снимаются раз в три месяца. Это приводит к тому, что семьи вынуждены оплачивать сразу за весь объём, попадая на более высокий тариф.



"Если семья использует три куба воды в месяц, то в итоге ей выставляют счёт за девять кубов сразу, и по тарифу дороже. Люди переплачивают из-за несовершенства системы", — отмечает Ахмедова.

Жители обращаются в коммунальные службы, но добиться ответа напрямую часто не удаётся. По словам председателя, единственный действенный механизм — это электронная платформа, через которую ОСИ подаёт коллективные запросы.

Скрывшиеся застройщики

Но все эти трудности меркнут по сравнению с главной проблемой - качеством строительства. В новых жилых комплексах выявляются скрытые дефекты, устранение которых застройщики годами откладывают.

В ЖК "Бухар Жырау" такой проблемой стала гидроизоляция. По закону устранить её должен застройщик, но этого так и не произошло.

"Прошло уже два с половиной года, и мы вынуждены готовиться к подаче иска в суд. Если бы ответственность была закреплена чётко и сопровождалась санкциями, жильцы не тратили бы годы на переписку и ожидание", — говорит Ахмедова.

Ситуацию усугубляет то, что государственный контроль на этапе приёмки домов практически исчез. Технадзор и авторский надзор теперь осуществляют частные компании, которые за деньги подписывают акты. В результате дома вводятся в эксплуатацию с недоделками, а устранение последствий перекладывается на самих жильцов.

"Главный враг жильцов — застройщики"

Председатель ОСИ подчёркивает, дискуссия о том, работают ли ОСИ эффективно, не должна заслонять куда более серьёзную проблему.

"Сегодня главный враг жильцов - это не ОСИ и не КСК. Главный враг - застройщики, которые уходят от ответственности. ОСИ работают прозрачно: мы собираем деньги только на свой дом, отчитываемся за каждый тенге. Но застройщики сдают дома с дефектами и остаются безнаказанными", — подчёркивает она.

По её словам, многие претензии в адрес ОСИ являются вбросами со стороны бывших КСК, которые не хотят терять рынок и привычные источники дохода. Но реальная угроза для собственников квартир - это строительные компании, не несущие ответственности за качество домов.

Что изменит новый закон

С 15 сентября вступают в силу поправки в жилищное законодательство, предусматривающие штрафы для управляющих компаний, которые не передают документы ОСИ. Также установлены санкции для председателей, которые не открывают счета. Однако в самих объединениях считают, что главным пунктом должны стать именно меры против застройщиков.



"Если мы хотим по-настоящему решить проблемы жильцов, нужно закрепить ответственность строительных компаний. Пока её нет, люди будут годами бороться с дефектами и переплачивать из-за недоделок", — считает Ахмедова.



По её словам, жильцы надеются, что в ближайших поправках именно этот вопрос станет ключевым. В противном случае ОСИ продолжат выполнять свою работу, но основная угроза для качества жизни останется не устранённой.