Клиенты Отбасы банка по итогам 2025 года смогут получить дополнительную государственную премию на свой депозит в размере до 157 280 тенге, передает BAQ.KZ.

В банке напомнили, что каждый год государство начисляет 20% от суммы накоплений, но не более 200 МРП. Чтобы получить максимальную премию, вклад необходимо пополнить на 786 400 тенге до конца года.

По данным банка, в 2024 году премию государства получили более 2,1 млн казахстанцев, каждый четвертый из них — в максимальном размере. Среди вкладчиков есть молодые семьи, студенты и пенсионеры.

"Даже новые клиенты, которые откроют депозит сейчас, успеют воспользоваться господдержкой. Главное правило — премия начисляется только на один выбранный депозит и только на новые пополнения текущего года", — уточнили в банке.

Отбасы банк также отметил, что более 3 млн вкладчиков по всей стране используют систему жилищных строительных сбережений. Многие семьи объединяют депозиты в "Семейный пакет", чтобы быстрее накопить на жильё.

В числе таких историй — семья из Астаны, которая в 2025 году планирует приобрести двухкомнатную квартиру благодаря объединённым накоплениям и госпремии.

Дополнительно клиентам доступны программы "Арманға жол", когда часть зарплаты автоматически перечисляется на счёт в Отбасы банке, а также настройка автоплатежей через мобильное приложение.