В отдаленных аулах Казахстана заработали добровольные пожарные посты

В Казахстане в рамках программы «Ауыл құтқарушылары» открыли 200 новых добровольных пожарных постов. Проект направлен на усиление системы гражданской защиты в сельской местности. Как сообщили в МЧС, новые посты появились во всех 17 регионах страны. Их основная задача — обеспечить более оперативное реагирование на пожары и другие чрезвычайные ситуации в отдаленных населенных пунктах.

В ведомстве отмечают, что программа особенно важна для сел, где отсутствуют профессиональные пожарные подразделения или прибытие экстренных служб занимает продолжительное время. По данным министерства, создание сети добровольных пожарных постов должно повысить уровень безопасности сельских жителей и расширить охват противопожарной защиты на территории страны.

Программа «Ауыл құтқарушылары» является частью работы по развитию системы гражданской защиты и повышению готовности населенных пунктов к чрезвычайным ситуациям.