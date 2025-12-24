В Карагандинской области введены в эксплуатацию два новых медицинских пункта, построенных за счет средств, возвращенных государству органами прокуратуры. Торжественное открытие объектов состоялось в селах Енбекшил и Жыланды Шетский район, передает BAQ.KZ.

В церемонии приняли участие прокурор района, аким района, жители населенных пунктов, а также представители общественных объединений. Отмечалось, что реализация этих проектов стала примером целевого использования возвращенных активов для решения актуальных социальных задач и повышения качества жизни населения в отдаленных регионах.

Новые медицинские пункты обеспечат сельских жителей доступной первичной медико-санитарной помощью, существенно сократив расстояние и время получения медицинских услуг. Объекты оснащены современным оборудованием и полностью соответствуют действующим стандартам, что позволяет проводить диагностические и профилактические мероприятия на месте.

Ожидается, что открытие медпунктов также создаст дополнительные рабочие места и внесет вклад в развитие сельских территорий. В прокуратуре отметили, что реализация социальных объектов, финансируемых за счет возвращенных государству средств, находится на постоянном контроле прокуратуры Карагандинская область.