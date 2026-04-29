В отелях Кубы не хватает говядины для туристов

На Кубе в отелях ощущается нехватка говядины, передает BAQ.kz со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, даже в гостиницах с системой «всё включено» туристам предлагают яйца, курицу и рис, однако говядина в меню практически отсутствует.

Причиной сложившейся ситуации называют экономические трудности, связанные с санкциями США. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Также было объявлено чрезвычайное положение в связи с предполагаемой угрозой национальной безопасности.

Власти Кубы, в свою очередь, заявили, что такие меры направлены на усиление экономического давления на страну. По их мнению, энергетическая блокада со стороны США ухудшает экономическую ситуацию и условия жизни населения.