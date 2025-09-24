Агентство по финансовому мониторингу намерено рассмотреть деятельность популярного блогера JustKing (Нурбек Нуртаз) после поступления материалов суда. Об этом сообщил заместитель председателя ведомства Женис Елемесов, передает BAQ.KZ.

По его словам, блогер ранее уже был привлечен к административной ответственности и оплатил штраф. Однако теперь ведомство проверит, имел ли он доход от своей деятельности и уплачивал ли с него налоги.

"Если лицо занималось незаконной предпринимательской деятельностью и получило доход, превышающий 10 тысяч месячных расчетных показателей, наступает уголовная ответственность. Ниже этого порога предусмотрена административная", — пояснил Елемесов.

Он отметил, что отдельное внимание уделят характеру деятельности блогера. Незаконными могут считаться, например, розыгрыши без лицензии, продажа товаров под видом лотерей или участие в продвижении финансовых пирамид.