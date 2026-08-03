В Туркестанской области археологи обнаружили остатки самой древней из известных на сегодняшний день мечетей Отрара. Находка относится ко второй половине XIII – XIV векам, то есть к эпохе Золотой Орды. Помимо этого, ученые впервые за всю историю раскопок древнего города нашли мощеную камнем улицу, аналогов которой ранее здесь не встречалось.

Исследования проводятся в рамках научного проекта «Изучение проникновения и распространения ислама на территории Казахстана на основе археологических и письменных источников», финансируемого Министерством науки и высшего образования РК. Раскопки ведет археологическая экспедиция под руководством доктора исторических наук, профессора Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави Мухтара Кожи.

личный архив Мухтара Кожа

Находка оказалась древнее всех известных мечетей Отрара

До сих пор в Отраре были известны мечети XV–XVII веков. Новая находка оказалась значительно старше и стала самым ранним исламским культовым сооружением, обнаруженным на территории древнего города.

Раскопки велись в шахристане Отрара с 1 июня до конца июля 2026 года. На участке площадью 100 квадратных метров археологи исследовали культурный слой глубиной около 3,5 метра и выявили пять строительных горизонтов.

В верхних слоях были найдены жилые и хозяйственные помещения, гончарные печи и улицы, вымощенные керамическими плитами. В четвертом горизонте археологи обнаружили коллективное захоронение типа дахма, аналогичное погребениям династии Шайбанидов в Самарканде.

Самая значимая находка ожидала исследователей в нижнем, пятом слое, где были раскрыты стены мечети эпохи Золотой Орды и ведущая к ней каменная улица.

Почему ученые уверены, что это именно мечеть

По словам руководителя проекта Мухтара Кожи, сразу несколько признаков свидетельствуют о религиозном назначении здания.

«Первый признак – направление стен полностью совпадает с направлением киблы, что подтверждено азимутными измерениями. Второй – внутри и вокруг здания обнаружено большое количество мусульманских захоронений. В эпоху Золотой Орды людей нередко хоронили рядом с мечетями. Третий признак – к входу в здание специально проложили улицу из крупных камней, доставленных с гор. Такой подход применялся только для особо значимых объектов», – отметил профессор.

По предварительной оценке археологов, раскопана пока лишь передняя часть комплекса – вероятно, двор мечети. Основная стена с михрабом до сих пор остается под землей.

личный архив Мухтара Кожа

Первая каменная улица в истории раскопок Отрара

Еще одной уникальной находкой стала мощеная камнем улица, которая ранее в Отраре никогда не обнаруживалась.

По мнению ученых, крупные каменные блоки были доставлены из Каратау. В продолжении улицы археологи нашли кирпичную лестницу, ведущую в верхнюю часть города. По оценке исследователей, лестница была построена позднее – в XV–XVI веках, что свидетельствует о многовековом использовании этой дороги.

личный архив Мухтара Кожа

Уникальные артефакты

Во время раскопок были обнаружены десятки ценных предметов, среди которых печать-перстень с арабской надписью, декоративная оконная панель, элемент купола, часть глазурованной чернильницы, дверные петли, костяные изделия, а также серебряные и медные монеты периода Золотой Орды, монеты времен Амира Тимура и китайские монеты с квадратным отверстием.

Особый интерес представляет печать-перстень с арабской надписью – подобная находка впервые зафиксирована за всю историю археологических исследований Отрара. Сейчас над расшифровкой текста работают несколько специалистов.

По словам ученых, найденные монеты подтверждают, что Отрар оставался одним из крупнейших торговых центров Великого шелкового пути даже после монгольского нашествия.

«Наша цель – проследить проникновение и распространение ислама на территории Казахстана на основе археологических и письменных источников. В прошлом году мы нашли жилые дома с михрабами, а в этом году добрались до самой мечети. Каменную улицу и лестницу мы вовсе не ожидали обнаружить – это стало неожиданностью даже для нас. Эти находки показывают, что Отрар не исчез после XIII века, а продолжал активно развиваться. Эпоха Золотой Орды стала одним из периодов расцвета городской культуры», – подчеркнул Мухтар Кожа.

Находку планируют сохранить и сделать туристическим объектом

Все обнаруженные человеческие останки направят на антропологические и генетические исследования, после чего они будут перезахоронены на ближайшем кладбище.

личный архив Мухтара Кожа

По мнению археологов, открытый комплекс обладает высоким туристическим потенциалом. Посетители смогут пройти по средневековой каменной улице и подняться по сохранившейся лестнице, буквально прикоснувшись к городской среде XIII–XVI веков.

Сейчас специалисты проводят работы по консервации объекта и подготовке защитного покрытия. При выделении дополнительного финансирования раскопки будут продолжены.

личный архив Мухтара Кожа

Исследование представят в Кембридже

В проекте участвуют не только казахстанские, но и зарубежные специалисты. Среди них – археолог Кембриджского университета доктор Кэти Кэмпбелл.

Во время исследований используются современные технологии: территория раскопок снимается тахеометром и беспилотниками, создаются трехмерные модели и ортофотопланы. За основу берется система координат, заложенная специалистами ЮНЕСКО в 2003 году, что позволяет объединять результаты всех археологических исследований Отрара в единую цифровую базу.

Итоги научной работы планируется представить 28–29 сентября 2026 года на международной конференции в Кембридже (Великобритания).