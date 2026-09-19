В Пакистане 21 человек погиб при атаке смертника во время молитвы

По меньшей мере 21 человек погиб на северо-западе Пакистана после атаки смертника во время пятничной молитвы. Еще более 100 человек получили ранения. Взрыв произошел в городе Кохат провинции Хайбер-Пахтунхва. Смертник на заминированном автомобиле врезался в стену полицейского участка, где находилась мечеть. В этот момент там молились сотрудники полиции, члены их семей и другие люди.

Среди погибших — 15 полицейских и четырехлетний ребенок, сообщает Reuters. По словам начальника полицейского управления провинции Зульфикара Хамида, после взрыва сопровождавшие смертника вооруженные люди открыли огонь. Между нападавшими и полицией произошла перестрелка. Один из вооруженных людей, на котором был пояс со взрывчаткой, был убит. Главный инспектор полиции Хайбер-Пахтунхвы назвал произошедшее терактом.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф осудили атаку и выразили соболезнования семьям погибших. В последние месяцы в приграничных районах Пакистана участились нападения боевиков на военных и полицейских. Исламабад обвиняет действующее в Афганистане движение «Талибан» в предоставлении убежища боевикам, которые планируют атаки на территории Пакистана. Афганские власти эти обвинения отвергают.