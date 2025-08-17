  • 17 Августа, 10:02

В Пакистане число жертв наводнений и оползней превысило 350 человек

120 человек получили различные травмы.

Фото: Report.az

В Пакистане продолжаются разрушительные последствия наводнений и оползней. По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны, жертвами стихийного бедствия стали уже 351 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Наибольшее число погибших зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва - 328 человек. В Гилгит-Балтистане погибли 12 человек, ещё 11 - в Азад Кашмире. Кроме того, не менее 120 человек получили различные травмы.

Стихия разрушила 116 домов, многие строения оказались затоплены, а в отдельных районах прервалась связь.

Поисково-спасательные работы продолжаются в наиболее пострадавших регионах.

