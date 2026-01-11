В Пакистане из-за взрыва газа на свадьбе погибли восемь человек
Среди погибших оказались жених и невеста.
Сегодня, 18:13
40Фото: Pixabay.com
В пакистанской столице Исламабаде в результате взрыва баллона с бытовым газом во время свадебных торжеств восемь человек погибли, 12 пострадали, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщила газета Dawn со ссылкой на представителей местных властей, инцидент произошел в частном доме.
Там проходило торжество. Среди погибших оказались жених и невеста. Пострадавшие получили серьезные ожоги и были доставлены в больницу. Взрывная волна повредила четыре соседних здания.
По данному факту начато расследование.
