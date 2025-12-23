Пятеро сотрудников полиции погибли во вторник в результате вооружённого нападения на полицейский автомобиль на северо-западе Пакистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Инцидент произошёл в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, неизвестные боевики открыли огонь по полицейскому автомобилю около 8:45 утра по местному времени, что соответствует 03:45 по Гринвичу. Нападение произошло в районе Карак.

Полиция немедленно открыла ответный огонь, после чего завязалась перестрелка, продолжавшаяся около часа. По словам источников, все пятеро полицейских, находившихся в автомобиле, получили смертельные ранения.

Перед тем как покинуть место нападения, боевики подожгли полицейский автомобиль. Информация о задержании нападавших не поступала.

На данный момент ни одна из вооружённых группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.