  • 23 Декабря, 21:32

В Пакистане неизвестные убили пятерых полицейских

Сегодня, 20:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
indiatimes.com Сегодня, 20:53
Сегодня, 20:53
70
Фото: indiatimes.com

Пятеро сотрудников полиции погибли во вторник в результате вооружённого нападения на полицейский автомобиль на северо-западе Пакистана, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Инцидент произошёл в провинции Хайбер-Пахтунхва, сообщили источники в правоохранительных органах.

По их данным, неизвестные боевики открыли огонь по полицейскому автомобилю около 8:45 утра по местному времени, что соответствует 03:45 по Гринвичу. Нападение произошло в районе Карак.

Полиция немедленно открыла ответный огонь, после чего завязалась перестрелка, продолжавшаяся около часа. По словам источников, все пятеро полицейских, находившихся в автомобиле, получили смертельные ранения.

Перед тем как покинуть место нападения, боевики подожгли полицейский автомобиль. Информация о задержании нападавших не поступала.

На данный момент ни одна из вооружённых группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Самое читаемое

Наверх