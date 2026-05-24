В Пакистане подорвали пассажирский поезд: погибли 24 человека

В пакистанском городе Кветта произошел подрыв пассажирского поезда, в результате которого погибли по меньшей мере 24 человека, еще более 50 получили ранения.

По данным местных властей, поезд следовал из Кветты в Пешавар, когда автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в один из вагонов. Взрыв произошел на участке железной дороги в районе Чаман Пхатак.

Сообщается, что среди погибших и пострадавших есть военнослужащие и члены их семей. Взрывной волной выбило окна вагонов и повредило транспортные средства, находившиеся рядом с железнодорожными путями.

По предварительной информации, к атаке могут быть причастны белуджистанские сепаратисты.

На месте работают полицейские и спасательные службы. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств произошедшего.