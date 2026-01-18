В результате крупного пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана погибли шесть человек, еще не менее 20 получили травмы, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает издание Dawn со ссылкой на местные власти, возгорание произошло на первом этаже здания, расположенного в густонаселенном районе города. Огонь быстро распространился по торговому комплексу, из-за чего часть людей оказалась заблокирована на верхних этажах.

К тушению пожара привлечены около 20 пожарных расчетов. По состоянию на утро 18 января возгорание удалось локализовать примерно на 30%. Спасательные службы предупреждают о высоком риске обрушения здания.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в одном из магазинов. Правоохранительные органы начали расследование обстоятельств происшествия.