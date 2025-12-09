В Пакистане при вооруженном нападении погибли 6 военных
Шестеро пакистанских военнослужащих погибли в результате вооруженного нападения на блок-пост в районе Куррам провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Анадолу".
Как сообщили в местной полиции, двое солдат получили ранения. Силы безопасности в ходе ответной операции ликвидировали 12 нападавших.
Инцидент произошёл на территории, где угроза терроризма остаётся одной из наиболее высоких в стране. Провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан, расположенные у границы с Афганистаном, регулярно подвергаются вооружённым нападениям со стороны экстремистских группировок. Эти формирования заявляют, что защищают права народностей пуштунов и белуджей, однако их атаки направлены как против военнослужащих, так и против мирных жителей.
Исламабад продолжает обвинять группировку "Техрик-и-Талибан Пакистан" (TTP) в том, что её боевики базируются на территории Афганистана, где, по утверждениям пакистанской стороны, планируются теракты. Кабул, в свою очередь, отвергает эти обвинения. В Белуджистане наиболее активна вооружённая группировка "Армия освобождения Белуджистана" (BLA), выступающая за отделение провинции и передачу власти народности белуджи.
