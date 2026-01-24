  • 25 Января, 00:49

В Пакистане произошел пожар в отеле: есть погибшие

Вчера, 23:14
Фото: Pixabay.com

В Пакистане в результате пожара в отеле погибли 2 человека, 280 человек были эвакуированы, передаёт BAQ.KZ.

Как передает DAWN, инцидент произошел в отеле в районе Гулберг города Лахор.

Всего эвакуированы 280 человек - 100 гостей и 180 сотрудников отеля.

"Один человек доставлен в госпиталь, двое задохнулись. Поисково-спасательные работы продолжаются, один мужчина числится пропавшим без вести",- отмечается в сообщении.

