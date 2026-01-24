В Пакистане в результате пожара в отеле погибли 2 человека, 280 человек были эвакуированы, передаёт BAQ.KZ.

Как передает DAWN, инцидент произошел в отеле в районе Гулберг города Лахор.

Всего эвакуированы 280 человек - 100 гостей и 180 сотрудников отеля.