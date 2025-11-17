В Пакистане растет число жертв лихорадки денге
Болезнь унесла жизни 36 человек.
Сегодня, 08:30
138Фото: Istockphoto
В пакистанской провинции Синд зафиксировано три смерти от лихорадки денге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.
Общее число жертв заболевания в регионе с начала года достигло 36.
По данным местного департамента здравоохранения, в Хайдарабаде скончались 50-летний мужчина и 80-летняя женщина, ещё одна заболевшая - 55-летняя жительница Карачи умерла в городской клинике.
Всего за рассматриваемый период проведено 5 229 тестов на денге, из которых 774 оказались положительными. Более 180 человек были госпитализированы, тогда как 191 пациент уже выписан после лечения.
