В пакистанской провинции Синд зафиксировано три смерти от лихорадки денге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

Общее число жертв заболевания в регионе с начала года достигло 36.

По данным местного департамента здравоохранения, в Хайдарабаде скончались 50-летний мужчина и 80-летняя женщина, ещё одна заболевшая - 55-летняя жительница Карачи умерла в городской клинике.

Всего за рассматриваемый период проведено 5 229 тестов на денге, из которых 774 оказались положительными. Более 180 человек были госпитализированы, тогда как 191 пациент уже выписан после лечения.