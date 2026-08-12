В Пакистане рикша с пассажирами упала в канал: погибли 12 человек
Пассажиры возвращались с церемонии бракосочетания из соседнего села.
12 Августа 2026, 01:04
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12 Августа 2026, 01:0412 Августа 2026, 01:04
186Фото: Dawn
В городе Кот-Адду пакистанской провинции Пенджаб произошла трагедия: пассажирская рикша упала в канал Музаффаргарх. В результате погибли как минимум 12 человек, еще шестерых удалось спасти.
По информации издания Dawn, среди погибших шестеро несовершеннолетних.
По предварительной информации, в момент происшествия в рикше находились 24 человека. Пассажиры возвращались с церемонии бракосочетания из соседнего села. ДТП произошло в понедельник вечером.
Спасатели продолжают поисковую операцию. К ней привлечены восемь водолазов и 22 пловца из районов Кот-Адду и Музаффаргарх. Местные жители также оказывают помощь в поисках.
Причины, по которым рикша оказалась в канале, устанавливаются.
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