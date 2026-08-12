В Пакистане рикша с пассажирами упала в канал: погибли 12 человек

В городе Кот-Адду пакистанской провинции Пенджаб произошла трагедия: пассажирская рикша упала в канал Музаффаргарх. В результате погибли как минимум 12 человек, еще шестерых удалось спасти.

По информации издания Dawn, среди погибших шестеро несовершеннолетних.

По предварительной информации, в момент происшествия в рикше находились 24 человека. Пассажиры возвращались с церемонии бракосочетания из соседнего села. ДТП произошло в понедельник вечером.

Спасатели продолжают поисковую операцию. К ней привлечены восемь водолазов и 22 пловца из районов Кот-Адду и Музаффаргарх. Местные жители также оказывают помощь в поисках.

Причины, по которым рикша оказалась в канале, устанавливаются.