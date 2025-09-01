В частном доме престарелых в Санкт-Петербурге произошёл трагический инцидент. Одна из постоялиц учреждения напала на свою соседку по комнате и жестоко избила её, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным издания, утром 26 августа 84-летнюю женщину доставили в городскую больницу №26. У неё диагностировали инсульт, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и гематому в области глаза. Несмотря на усилия врачей, спасти пенсионерку не удалось.

"Свидетелем нападения стала сиделка, которая рассказала, что жертву несколько раз ударила по голове соседка по комнате. Причины агрессии устанавливаются. В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза", - пишет издание.

Отмечается, что это не единственный случай жестокого обращения с пожилыми людьми за последние дни. Так, в Новосибирске 80-летняя женщина пожаловалась на нападение детей во дворе дома на улице Одоевского: они бросали в неё мячом. Пожилая женщина обратилась за помощью к школьницам, однако извинений от обидчиков она так и не дождалась.