Елена Рыбакина сенсационно покинула US Open-2025
В Афганистане произошло землетрясение: погибли 500 человек
Школы нового поколения: как Казахстан решает проблему трёхсменки и дефицита мест
Новые школы открылись ко Дню знаний в Алматы
Трамп пригрозил ввести федеральный контроль в Чикаго из-за роста преступности
"Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Белый дом опроверг слухи о смерти Дональда Трампа
Певец Сакен Майгазиев попал в ДТП по дороге в Сарыагаш
В пустыне под Лас-Вегасом нашли останки более 100 человек
На границе США с Мексикой на 57% увеличилось число нелегальных мигрантов
В Актау задержали мужчину с обрезом ружья
В Казахстан идет резкое похолодание
1,6 млрд тенге украдено из оборонного бюджета: суд вынес приговор
Нападения на медиков заставили Астану оснастить скорые камерами
Полицейский насмерть сбил женщину в Шымкенте
Мясной ажиотаж или миф? Минсельхоз раскрыл правду о говядине
Поставлен заслон семейственности во власти – Президент Казахстана

В пансионате Петербурга пенсионерка избила свою соседку

Спасти пенсионерку не удалось.

В частном доме престарелых в Санкт-Петербурге произошёл трагический инцидент. Одна из постоялиц учреждения напала на свою соседку по комнате и жестоко избила её, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Газета.ru.

По данным издания, утром 26 августа 84-летнюю женщину доставили в городскую больницу №26. У неё диагностировали инсульт, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и гематому в области глаза. Несмотря на усилия врачей, спасти пенсионерку не удалось.

"Свидетелем нападения стала сиделка, которая рассказала, что жертву несколько раз ударила по голове соседка по комнате. Причины агрессии устанавливаются. В настоящий момент проводится судебно-медицинская экспертиза", - пишет издание.

Отмечается, что это не единственный случай жестокого обращения с пожилыми людьми за последние дни. Так, в Новосибирске 80-летняя женщина пожаловалась на нападение детей во дворе дома на улице Одоевского: они бросали в неё мячом. Пожилая женщина обратилась за помощью к школьницам, однако извинений от обидчиков она так и не дождалась.

