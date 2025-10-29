В Париже стартовал судебный процесс над авторами слухов о "трансгендерности" Брижит Макрон, передает BAQ.KZ cо ссылкой на BBC. На скамье подсудимых — десять человек, обвиняемых в распространении ложной информации о том, что первая леди якобы является трансгендерной женщиной.

По версии обвинения, подсудимые — восемь мужчин и две женщины в возрасте от 41 до 65 лет — публиковали и распространяли клеветнические материалы, высмеивая также 24-летнюю разницу в возрасте между 72-летней Брижит и 47-летним Эммануэлем Макроном.

Как сообщает агентство AFP, сама Брижит Макрон на первое заседание не явилась и не планирует присутствовать на слушаниях. Возможно, во вторник в суде выступит её дочь Тифани Озьер. Среди обвиняемых — муниципальный чиновник, владелец художественной галереи, преподаватель и интернет-экстрасенс Дельфин Ж., известная под ником Амандин Руа. Она и другая фигурантка дела, Наташа Рей, ранее уже были осуждены за клевету на первую леди Франции.