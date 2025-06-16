В самом сердце французской столицы, в штаб-квартире ЮНЕСКО, распахнула двери выставка "Истоки вдохновения: Наследие Нургисы Тлендиева", передает BAQ.KZ. Это событие стало настоящим культурным мостом между Казахстаном и миром, приуроченным к 100-летнему юбилею великого казахского композитора, дирижера и Халық қаһарманы - Нургисы Тлендиева.

ЮНЕСКО включило юбилей композитора в свой официальный Календарь памятных дат, подчеркнув международное значение его творчества. Открытие экспозиции посетили дипломаты, представители международных организаций, жители Парижа и казахская диаспора. Для многих это стало не просто знакомством с новым культурным именем, а глубоким переживанием - музыкальным, историческим и личным.

На выставке представлено около 70 уникальных артефактов из фондов музеев Алматы, включая личные вещи, рукописи и одну из главных реликвий - легендарную "Дарига домбыра", подаренную юному Нургисе его первым наставником Ахметом Жубановым.

"У него был абсолютный слух и поразительная способность слышать музыку внутри себя. Он записывал ее, как письма - от руки, ночью, в полной тишине. Для него музыка была формой любви к своему народу", - рассказала на церемонии его дочь Динзухра Тлендиева.

Выставка состоит из шести тематических блоков, раскрывающих жизнь и творчество композитора: от истоков вдохновения до его влияния на развитие казахской идентичности. Особое внимание уделено тюркской музыкальной традиции и современному продолжению его дела.

"Нургиса Тлендиев стал символом гармонии между традицией и современностью. Его музыка объединяет, как объединяет и миссия ЮНЕСКО - строить мир через диалог культур", - отметил Эрнесто Оттоне, заместитель Генерального директора ЮНЕСКО по культуре.

Выставка открыта для всех желающих до 19 июня 2025 года. Это редкая возможность прикоснуться к музыкальному наследию, которое звучит и сегодня, напоминая о том, что подлинное искусство не имеет границ.