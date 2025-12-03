В Париже прошла массовая акция протеста против бюджетной политики французского правительства, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

По призыву ведущих профсоюзов, включая Всеобщую конфедерацию труда (CGT), на улицы столицы вышли тысячи человек. Демонстранты собрались на площади Биржи, где выразили несогласие с планируемыми сокращениями расходов в проекте бюджета на 2026 год.

В манифестации приняла участие генсек CGT Софи Бине.

Проект бюджета, который сейчас рассматривают в Сенате, предусматривает сокращения почти во всех сферах, кроме обороны, где траты намерены увеличить на €6,7 млрд. На фоне дефицита бюджета в 5,4% ВВП правительство стремится снизить его до менее чем 5% в 2026 году и до 3% - к 2029.

Среди мер экономии также заявлены сокращение социальных пособий, увеличение франшиз по медстраховке и отказ от индексации пенсий в 2026 году - предложения, вызвавшие резкое недовольство профсоюзов и граждан.