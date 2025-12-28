  • 28 Декабря, 11:44

В Париже задержали 40 человек после запуска фейерверков

Группа людей также использовала дымовые шашки.

Сегодня, 10:39
АВТОР
Report Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
124
Фото: Report

Во Франции полиция задержала 40 человек после инцидента с использованием пиротехники в районе Трокадеро в Париже, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BFMTV.

По данным префектуры полиции Парижа, вечером 27 декабря около 20:50 правоохранители зафиксировали на камерах видеонаблюдения группу людей, которые запускали фейерверки и использовали дымовые шашки на площади Варшавы и эспланаде Трокадеро, недалеко от Эйфелевой башни.

На место оперативно прибыли силы правопорядка. Изначально сообщалось о 25 задержанных, однако позже число интерпеллированных выросло до 40 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

В префектуре отметили, что благодаря оперативным и профессиональным действиям полиции удалось быстро пресечь нарушение общественного порядка. По факту произошедшего начато расследование.

Это уже второй подобный инцидент в районе Трокадеро за декабрь. Ранее, 12 декабря, там был незаконно запущен фейерверк, после чего власти возбудили дело по статье о создании угрозы жизни и здоровью людей.

