Во Франции полиция задержала 40 человек после инцидента с использованием пиротехники в районе Трокадеро в Париже, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на BFMTV.

По данным префектуры полиции Парижа, вечером 27 декабря около 20:50 правоохранители зафиксировали на камерах видеонаблюдения группу людей, которые запускали фейерверки и использовали дымовые шашки на площади Варшавы и эспланаде Трокадеро, недалеко от Эйфелевой башни.

На место оперативно прибыли силы правопорядка. Изначально сообщалось о 25 задержанных, однако позже число интерпеллированных выросло до 40 человек. Пострадавших в результате инцидента нет.

В префектуре отметили, что благодаря оперативным и профессиональным действиям полиции удалось быстро пресечь нарушение общественного порядка. По факту произошедшего начато расследование.

Это уже второй подобный инцидент в районе Трокадеро за декабрь. Ранее, 12 декабря, там был незаконно запущен фейерверк, после чего власти возбудили дело по статье о создании угрозы жизни и здоровью людей.