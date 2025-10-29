В столице Франции завершились двухдневные судебные слушания по делу о киберпреследовании супруги президента страны Брижит Макрон, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. На скамье подсудимых — десять человек в возрасте от 41 до 60 лет. Их обвиняют в публикации и распространении фейков о том, что первая леди якобы "родилась мужчиной".

Обвиняемые — восемь мужчин и две женщины — утверждали, что их посты носили "юмористический" или "сатирический" характер. Некоторые заявили, что просто делились чужими публикациями в небольших аккаунтах. Однако прокуратура настаивает: речь идёт о масштабной клеветнической кампании, наносящей вред репутации и психическому здоровью Брижит Макрон.

На процессе адвокаты первой леди подчеркнули, что свобода выражения мнений "не безгранична". Дочь Макрон, юрист Тифен Озьер, лично рассказала суду, как постоянные нападки в интернете повлияли на здоровье её матери. По словам Озьер, Брижит Макрон живёт в страхе, что любое её фото будет искажено или высмеяно.

Прокуратура запросила условные сроки и штрафы до 8 тысяч евро. Самый жёсткий приговор грозит блогеру Орельену Пуарсон-Атлану, известному под псевдонимом Зои Саган. Вердикт по делу будет объявлен 5 января 2026 года.