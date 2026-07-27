В парках Астаны усилили рейды за чистотой
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В Астане продолжаются рейды по соблюдению чистоты в общественных местах в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» и принципа «Закон и порядок», передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Очередной профилактический рейд прошел в парке имени Ататюрка в районе Байконыр.
Во время мероприятия сотрудники полиции следили за общественным порядком и разъясняли отдыхающим необходимость соблюдать чистоту, пользоваться урнами для мусора и бережно относиться к зеленым насаждениям и цветникам. Также горожанам раздали информационные памятки, посвященные экологической культуре.
Как отметил заместитель начальника отдела общественной безопасности управления полиции района Байконыр, майор полиции Абзал Абильдаев, главная цель рейдов – не наказание, а формирование ответственного отношения к окружающей среде.
По его словам, несмотря на постоянную профилактическую работу, некоторые жители продолжают оставлять мусор в местах отдыха. Особенно часто подобные случаи фиксируются после пикников в парках.
«Чистота парков и зон отдыха – это лицо города. Поэтому мы должны понимать, что соблюдение чистоты – обязанность каждого гражданина», – подчеркнул Абильдаев.
Жителей призывают начинать с семьи
Гостья столицы Айман, приехавшая из Алматы, рассказала, что во время прогулок с внуками всегда объясняет детям важность бережного отношения к природе.
По ее словам, привычку выбрасывать мусор в урны и уважительно относиться к окружающей среде необходимо воспитывать с раннего возраста.
Организаторы подчеркивают, что основная задача подобных мероприятий – повысить экологическую ответственность жителей, а не применять штрафные санкции.
Разъяснительная и профилактическая работа в рамках акции «Таза Қазақстан» продолжится во всех парках и зонах отдыха столицы.
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