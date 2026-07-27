В парках Астаны усилили рейды за чистотой

В Астане продолжаются рейды по соблюдению чистоты в общественных местах в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» и принципа «Закон и порядок», передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Очередной профилактический рейд прошел в парке имени Ататюрка в районе Байконыр.

Во время мероприятия сотрудники полиции следили за общественным порядком и разъясняли отдыхающим необходимость соблюдать чистоту, пользоваться урнами для мусора и бережно относиться к зеленым насаждениям и цветникам. Также горожанам раздали информационные памятки, посвященные экологической культуре.

Как отметил заместитель начальника отдела общественной безопасности управления полиции района Байконыр, майор полиции Абзал Абильдаев, главная цель рейдов – не наказание, а формирование ответственного отношения к окружающей среде.

По его словам, несмотря на постоянную профилактическую работу, некоторые жители продолжают оставлять мусор в местах отдыха. Особенно часто подобные случаи фиксируются после пикников в парках.

«Чистота парков и зон отдыха – это лицо города. Поэтому мы должны понимать, что соблюдение чистоты – обязанность каждого гражданина», – подчеркнул Абильдаев.

Жителей призывают начинать с семьи

Гостья столицы Айман, приехавшая из Алматы, рассказала, что во время прогулок с внуками всегда объясняет детям важность бережного отношения к природе.

По ее словам, привычку выбрасывать мусор в урны и уважительно относиться к окружающей среде необходимо воспитывать с раннего возраста.

Организаторы подчеркивают, что основная задача подобных мероприятий – повысить экологическую ответственность жителей, а не применять штрафные санкции.

Разъяснительная и профилактическая работа в рамках акции «Таза Қазақстан» продолжится во всех парках и зонах отдыха столицы.